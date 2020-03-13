"AFAD gönüllüsü" oranında ilk sırada
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Kocaeli, AFAD, Güncel

"AFAD gönüllüsü" oranında ilk sırada

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, geçen yıl 50 bin kişiye eğitim verildi ve kentte AFAD gönüllüsü sayısı bin 700 kişiye ulaştı.

13.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:55

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, geçen yıl 50 bin kişiye eğitim verildi ve kentte AFAD gönüllüsü sayısı bin 700 kişiye ulaştı.

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 1,5 aylık dönemde 39 eğitim kurumunda, 8 kamu kurumunda ve 8 iş yerinde olmak üzere 55 farklı yerde toplam 13 bin 378 kişiye afet eğitimi verdiklerini ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, sedye ile yaralı taşıma, ipler düğümler ve yangın konuları işlendiğini anlatan Tekoğul, temel eğitimlerin ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tekoğul, geçen yıl 51 bin 954 kişiye eğitim verdiklerini belirterek, bu rakamın yüzde 80'inin öğrencilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Talepler doğrultusunda iş yerlerine, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına da eğitimler verdiklerini anlatan Tekoğul, "Eğitimler, insanları bilinçlendirme, afet öncesinde yapılacakları konusunda bir farkındalık oluşturmak üzere veriliyor. Afet yönetiminin, 4 tane evresi var. Biz afet öncesinde yapılacak olan hazırlık çalışmalarının bir ayrıntısı olarak eğitimleri önceledik." dedi.

Depremin, bina ve insan boyutu olduğunu aktaran Tekoğul, şunları söyledi:

"Bina boyutunda daha çok çevre şehircilik ve yerel yönetimler yürütüyor. Biz ise daha çok insanları bilinçlendirmeye yönelik olarak faaliyet gösteriyoruz ve afet olduğunda müdahale kapsamında işlerimiz var. Müdahaleyi aza indirmek gerekiyor çünkü müdahale sıkıntılı bir süreç. Yani daha önceden teslim olma anlamına geliyor. Nasıl olsa yıkılacak ben de sizi kurtarmaya geleceğim oluyor. Risk azaltma çok hızlı gitmediği için bu sürecin uzayacağı noktasından hareketle biz müdahaleyi de dikkate alıyoruz. Bu anlamda bugünlerde özellikle gönüllü konusunu çok önemsiyoruz.

Profesyonel ekiplerin, tüm binalara yetişme imkanı yok. Bu anlamda sahada da gönüllülerimizle bu işi yürütmek gibi çabamız var. Kocaeli'de gönüllü sayısı şu anda bin 700. Bunlar e-devlet üzerinden takip ediliyor. Bu eğitimleri alanlara sistem e-devlet üzerinden sertifika veriyor ve onların biz saha eğitimlerine başladık. Önümüzdeki zamanda da hem basit arama kurtarma gibi yüz yüze eğitimlere de geçmiş olacağız. Türkiye'de nüfusu ilk 15 olan, nüfusu büyük olan iller arasında gönüllü oranında birinci sıradayız. Şu anda bin 700 gönüllümüz var. Bunun artacağını düşünüyoruz."

Tekoğul, geçen yıl temmuz ayında başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne başvuruların devam ettiğini sözlerine ekledi.

'AFAD gönüllüsü' oranında ilk sırada

Kaynak: AA

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"AFAD gönüllüsü" oranında ilk sırada

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