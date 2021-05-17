AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Ankara'dan Samsun'a gitti.

AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Ankara'dan Samsun'a gitti.

Gençleri, "Haydi Gençlik, AFAD Gönüllüsü Ol" sloganıyla AFAD gönüllüsü olmaya davet etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkanlık bünyesindeki 19 bisikletçi AFAD yerleşkesinde sabah saatlerinde bir araya geldi.

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, yaptığı açıklamada, toplumda afet bilincinin ve farkındalığının artırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediğini belirterek, sistemde 300 bin AFAD gönüllüsü olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Farklı illerden gelen bisikletçilerin tamamının AFAD sporcusu olduğunu dile getiren Taşdelen, bisikletçilerin Türk bayrağını Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Taşdelen'den aldıkları Türk bayrağını Samsun'a götürecek bisikletçiler yola çıktı.

Sporcular, 2 günde yaklaşık 400 kilometre pedal çevirecek.

AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda
AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda
AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda
AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Deniz Demir Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Beren Saat Burak Sergen Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Cenk Tosun Adem Büyük Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD gönüllüsü bisikletçiler Samsun yolunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 11:21:13. #1.14#

title