AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
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AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi

AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük'ün Yenice ilçesinde AFAD gönüllülerine 2 gün boyunca sahada farkındalık eğitimi verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde AFAD gönüllülerine 2 gün boyunca sahada farkındalık eğitimi verildi.

Karabük'te AFAD Başkanlığı tarafından verilen eğitimi tamamlayanların gönüllü sayısı 186'ya ulaştı. Geçtiğimiz hafta çadır kurma ve yön bulma eğitimi alan AFAD gönüllüleri 20 kişilik gruplara ayrılarak Yenice ilçesinde 2 gün boyunca sahada farkındalık eğitimi aldı. Ihlamur Seyir Terası'nda verilen eğitimi başarı ile tamamlayan gönüllülere Destek AFAD Gönüllü Kimlik Kartı verilecek.

Eğitim 16 kilometrelik yürüyüşün ardından sona erdi. - KARABÜK

AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi
AFAD gönüllülerine sahada farkındalık eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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