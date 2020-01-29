AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi
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AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

29.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:37
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.


Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında AFAD Gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde UMKE ve Kızılay eğitmenleri tarafından 30 AFAD gönüllüsüne eğitim verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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