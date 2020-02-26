AFAD gönüllülerine eğitimi verildi
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AFAD gönüllülerine eğitimi verildi

Bilecik'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerine eğitimi verildi.

26.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:31
AFAD gönüllülerine eğitimi verildi

'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () gönüllülerine eğitimi verildi.


Bilecik Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde 'Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan İpler' ve 'Düğümler' konulu 2 saatlik eğitim düzenlendi. AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, bugün itibariyle Bilecik'te 187 AFAD gönüllüsü bulunduğunu anlatarak, "İlimizde bulunan AFAD gönüllülerinin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, temel ip düğümleri, ip kullanımı, ip çeşitleri ve yardımcı ekipmanların kullanımı uygulamalı olarak eğitimi verildi. Bu eğitime 47 AFAD gönüllüsü katıldı. Burada amaç AFAD gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak. AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek. Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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