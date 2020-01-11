AFAD gönüllülerine eğitim verildi

11.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:43

Diyarbakır AFAD tarafından gönüllülere Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezinde 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi verilecek.



Diyarbakır AFAD gönüllüleri Bağlar Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu açtı. 3 gün sürecek olan kursa AFAD gönüllüleri katılacak. İlk yardım eğitimleri AFAD gönüllüsü Eğitmen Hülya Kuzu tarafından verilecek. AFAD Gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, AFAD öncesi kendilerini hazırlayıp donanımlı olduktan sonra hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı olmak adına halk eğitim merkezine başvurduklarını söyledi. Tayuzak, "Birim kurs sorumlumuz Müdür Yardımcımız Mahmut Seyitoğlu katkılarıyla bize kurs açıldı. Burada ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta ve yaralı taşıma teknikleri konusunda eğitim verildi emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA