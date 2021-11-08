AFAD gönüllülerine eğitim

Afyonkarahisar Afad İl Müdürlüğü tarafından "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'daki AFAD gönüllülerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Afyonkarahisar'da e-devlet üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunan 2 bin 279 kişiden AFAD gönüllülük sistemi üzerinden uzaktan eğitimlerini tamamlayarak "Temel AFAD Gönüllüsü" unvanı kazanan yaklaşık 200 gönüllüden 28'i, 3-7 Kasım tarihleri arasında AFAD İl Müdürlüğü eğitim alanlarında gerçekleştirilen Hafif Arama Kurtarma Eğitimini başarı ile tamamlayarak "Destek AFAD Gönüllüsü" olma yolunda sona yaklaşıldı.

Verilen eğitimler hakkında İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitimler; arama kurtarma ekiplerinin oluşumu, bina hasar sınıflandırılması ve işaretlenmesi, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, enkaz değerlendirmesi ve sahaya giriş süreci, kurtarma aracı ve kurtarmada kullanılan makinaların tanıtımı, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, kazazedenin sedyeye alınması ve taşıma usulleri, yüksekten ve derin yerlerden kurtarma konularında sınıf ve saha ortamlarında 5 gün süren eğitim hafif arama kurtarma Tatbikatı ile sona erdi. Daha önce de ilkyardım, yangın ve insani yardım konularında eğitim alan AFAD gönüllüleri, sistem içinde yer alan sosyal faaliyet görevlerini de tamamlayarak 'Destek AFAD Gönüllüsü' unvanı kazanacak. Gönüllülerin, görev alanlarına göre branşlaşmaya gidileceği 'Uzman AFAD Gönüllüsü' eğitimlerinin ise 2022 yılında yapılması planlanmaktadır" denildi.

Tüm herkesi gönüllü olamaya davet eden AFAD yetkilileri, "AFAD Gönüllüleri almış oldukları eğitimler ile edindikleri bilgi, beceri ve afet öncesi yapacakları hazırlıklar ile sadece kendilerini ve çevresini korumuş olmakla kalmıyor; afetlerin sırası ve sonrasında yapılan çalışmalara verdikleri destek ile afet zararlarının azaltılmasında ve toplum afet direncini artırılmasında büyük rol oynamaktadırlar. Bu nendenler halihazırda İlimizde AFAD Gönüllük Sistemine kayıtlı yaklaşık 2300 AFAD Gönüllü sayımızın artması için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Tüm halkımızı başta deprem olmak üzere bölgemizin afete dönüşebilecek tehlikelerine karşı bilgilenmek ve hazırlıklı olmak için Afet Farkındalık Eğitimlerine katılmaya ve AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" denildi. - AFYONKARAHİSAR