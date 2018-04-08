Afad Gönüllülerine Eğitim

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak isteyen 100 gönüllüye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince eğitim verildi.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliğinin bahçesinde düzenlenen eğitim programında katılımcılara arama ve kurtarma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, afet, temel afet bilinci, acil durumlarda hareket tarzı, arama ve kurtarma malzemelerinin kullanımı uygulamalı anlatıldı.

Suşehri Arama ve Kurtarma (SUKUT) Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen, AFAD ekiplerince verilen eğitime 100 gönüllü katıldı.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, AA muhabirine, temel afet bilinci eğitiminin 20 saat olarak verildiğini söyledi.

Gönüllü kurtarıcıları afetlere hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Ekinci, "Kursun açılmasında emeği olan Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri ve aynı zamanda SUKUT Derneği Başkanı Yalçın Kırılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas AFAD olarak 2017 yılını yoğun geçirdiklerini anlatan Ekinci, "Trafik kazalarıyla boğulma vakaları çok olduğundan dolayı, gerek il bünyesinde gerekse ilçelerde bulunan gönüllü ekiplerimizle bu konulara müdahale ediyoruz. Bu nedenle gönüllü ekiplerimizle zaman zaman bu eğitimlerimizi tazeleme imkanı buluyoruz." şeklinde konuştu.

"Toplum olarak afetlere hazır olmalıyız"

Türkiye'de deprem haritasının yenilendiğini ifade eden Ekinci, her türlü afete karşı vatandaşların hazır olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminin bunu önemsemesi gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz Kelkit Vadisi, en büyük fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattının bulunduğu bölge. Dolayısıyla halkımız genelinde afet bilincini oluşturabilirsek, doğal afetler öncesi neler yapabileceklerini şimdiden öğretebilirsek, işte o zaman toplum olarak afete hazırız diyebiliriz. Bu nedenle bizler eğitimlerimizi 4 ana kategoriye ayırdık. İlki afete hazır aile, afete hazır okul, afete hazır iş yeri ve afete hazır gönüllü gençlerdir.

Bugünlerde ise gönüllülerin eğitimine ağırlık vermiş durumdayız."

SUKUT Derneği Başkanı Kırılmaz da Ekinci ve ekibine teşekkür ederek, eğitime katılanlara sertifika verileceğini söyledi.