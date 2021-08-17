AFAD gönüllüleri, sel bölgesine destek olmak amacıyla Ankara'dan yola çıktı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yola çıkan 75 AFAD gönüllüsü, Kastamonu'da devam eden çalışmalara destek verecek.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yola çıkan 75 AFAD gönüllüsü, Kastamonu'da devam eden çalışmalara destek verecek.

Karadeniz'deki sel felaketinin ardından arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, bölge halkının yaralarını sarmak için ilgili tüm kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde AFAD gönüllülerine SMS yoluyla ulaşarak, Kastamonu'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası Bozkurt ilçesindeki iyileştirme çalışmalarına katkı verebileceklerin iletişime geçmesini istedi.

Başvuranların arasından seçilen 75 kişi, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden otobüslerle Bozkurt ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İyileştirme çalışmalarına katılmak için geldiğini belirten üniversite öğrencisi Recep Alper Özder, afet durumunda kurtarma çalışmalarına katılan kamu görevlilerine yardımcı olmak amacıyla AFAD gönüllüsü olduğunu belirterek, Bozkurt ilçesinde de kendilerine verilen her görevi layıkıyla yapmaya çalışacağını ifade etti.

Askerden iki hafta önce terhis olduğunu belirten Okan Duman ise yardımsever bir kişiliğe sahip olduğu için AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi. Duman, askerden yeni geldiğini ve verilecek her görevi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bir diğer AFAD gönüllüsü Meltem Topçu ise "evde oturana kadar bir faydam olsun" diyerek, AFAD gönüllüsü olmak isteyenlere "herkesin bir faydası olabilir, herkese umut olabilirler" çağrısında bulundu.

Doğal afetler sonrası bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Betül Özer de afet bölgesindeki insanların çaresizliğini ve yorgunluğunu gördükten sonra "Biz, bu kadar sağlamken neden duruyoruz ki" şeklinde düşündüğünü söyledi. Özer, çocuğunu bırakıp çalışmalara katılmaya karar verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur