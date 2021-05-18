AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor
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AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Spor

- AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi, 19 Mayıs dolayısıyla Ankara'dan yola çıkarak Samsun'a pedal çevirmeye başladı.

- AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor

ANKARA - AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi, 19 Mayıs dolayısıyla Ankara'dan yola çıkarak Samsun'a pedal çevirmeye başladı.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nden 19 bisikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Samsun'daki etkinliklerine katılmak için pedal çevirmeye başladı. AFAD Başkanlığı yerleşkesinden bu sabah yola çıkan bisikletçiler Samsun'a ulaştıkları zaman Samsun Valisi'ne AFAD tarafından yollanan Türk bayrağını teslim edecek. 2 gün süren yolculuğun ardından bayrağı teslim eden bisikletçiler daha sonra 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

"400 kilometre olan yolculuk 2 gün sürecek"

Bu yolculuğun en önemli sebeplerinden birinin toplumda afet farkındalığının oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu söyleyen AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, "19 tane bisikletçimiz yaklaşık 400 kilometre boyunca pedal çevirecek Samsun'a kadar. 19 Mayıs'ta samsuna erişecekler ve hem AFAD gönüllülüğünün hem de AFAD Spor'un farkındalığı sağlanmış olacak. Şu anda sistemimizde 300 bini aşkın AFAD gönüllümüzün başvurusu yapıldı. Bu sistemi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Toplumsal farkındalığın önemli bir parçası toplumun tüm kesimlerini bu işin bir parçası haline getirmek. Bizde bunun için bir farkındalık oluşturmak amacıyla pedal sallama niyetiyle yola çıktık. Şu anda 19 adet bisikletçimiz var. Hepsi Türkiye'nin farklı illerinden geldiler. Buradan başlayacak olan yolculuk Samsun'da son bulacak. 400 kilometre olan yolculuk 2 gün sürecek. Buradan yollayacağımız bayrağı Samsun valimize ulaştıracaklar" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın Samsun'a yola çıkan bisikletçileri aynı zamanda gençleri "Haydi gençlik, AFAD gönüllüsü ol" sloganıyla spora ve afet konusunda bilinçli olmaları için AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor.

AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor
AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor
AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor
AFAD Gönüllüleri Samsun'a pedal çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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