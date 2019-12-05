AFAD gönüllüleri Mardin'de bir araya geldi

05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde yürütülen AFAD Gönüllülük Projesi'ne katılan gönüllüler, Mardin Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen buluşmaya Mardin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, AFAD İl Müdürü Davut Esen, müdür yardımcıları ve gönüllüler katıldı.

Vali Yardımcısı Başoğlu, yaptığı konuşmada, Mardin'de 117 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu belirterek, amaçlarının bu sayıyı binlere çıkartarak afetlere dayanıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.

"Sonuç olarak, afet ve acil durumlarda müdahale konusunda vatandaşlarımızın kendi isteğiyle, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla, hiçbir maddi beklenti içinde olmadan toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlamasını bekliyoruz." diyen Başoğlu, İl AFAD Müdürlüğünün bundan sonra düzenleyeceği gönüllü eğitim aktivitelerine katılım beklediklerini dile getirdi.

AFAD İl Müdürü Esen de, AFAD Gönüllüğü Projesi hakkında bilgi verdi.

AFAD gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkesin gönüllü olabileceğini ifade eden Esen, şunları kaydetti:

"AFAD gönüllüsü tamamen kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Gönüllü olmak isteyen kişiler görev alabilirler. İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak görevlendirilebilirler."

Kaynak: AA