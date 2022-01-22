AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına AFAD gönüllü ekipleri de destek çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına AFAD gönüllü ekipleri de destek çıktı.

Araçları yolda kalan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kar yağışının ardından dondurucu soğuk ve tipinin etkili olduğu Diyarbakır'ın Çermik ilçesi ile Çınar yolu heykel dağı mevkisinde yolda mahsur kalan araç sahiplerine destek çıkan ekipler, tipi nedeniyle mahsur kalan araçları kurtararak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vatandaşlara ekiplerle beraber yardımcı olmaya devam eden AFAD gönüllüleri, sokak hayvanlarına beslemek amacıyla ilçede yem dağıtımı yapmaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

AFAD gönüllüleri karda mahsur kalan vatandaşlara destek çıkarak, sokak hayvanlarına yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Tragger, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title