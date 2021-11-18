AFAD gönüllüleri hayat kurtarmak için Kars'ta zorlu eğitimden geçiyor

KARS (AA) - Kars'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılan 1403 gönüllü, olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimler alıyor.

"Deprem", "arama kurtarma", "ilk yardım" ve "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler" gibi konularda gruplar halinde eğitim verilen gönüllüler, şimdilerde Borluk Vadisi'nde dağcılık ve tırmanış konusunda tecrübe kazanıyor.

Bazı senaryolar üzerinde çalışma yapan gönüllüler, 20 metre yükseklikteki kayalıktan AFAD eğitmenleri eşliğinde halatla iniş yaptı. Eğitimlerde gönüllülere, kayalıklardan kuyulara, binalardan yangın yerlerine kadar her türlü mahsur kalma olaylarına müdahale yöntemleri öğretiliyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, gazetecilere, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitimlere kar, kış demeden devam ettiklerini söyledi.

Kentte adeta bir gönüllü ordusu kurduklarını ifade eden Ayğan, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe gücümüze güç katıyoruz. Saha destek personellerimiz, yangın söndürme, çadır kurma, insani yardım, doğada arama, kurtarma ve ilk yardım konularını kapsayan dört branşta eğitim alıyorlar. AFAD'a gönüllü olun, burada öğreneceğiniz çok basit tekniklerle gerek bir afet veya acil durum halinde ya da normal yaşantınızda aile bireylerinize, çevrenizdeki insanlara, olmadı AFAD tarafından yapılan çalışmalara katılarak diğer insanlara uzatacağınız hayati dokunuşlarla insanların hayatta kalmasını sağlayacaksınız, bu da bizleri mutlu edecek."

AFAD gönüllülerinden Seccad Erdem ise AFAD gönüllüsü olarak başarılı eğitimler aldıklarını belirterek, "Olası bir afet durumunda burada çalışan arkadaşlarımıza destek vermek amaçlı gönüllüler olarak her zaman hazır bekleyeceğiz. Kayalıktan inerken ilk başta gözümüz korktu ama eğitmenlerimizin sayesinde korkumuzu yendik ve başardık." diye konuştu.

Gönüllülerden Bahar Gülbudak da zorlu eğitimler aldıklarını anlattı.

Eğitimlerin hayat kurtarırken çok işlerine yarayacağını söyleyen Gülbudak, "Burada çok farklı eğitimlerden geçtik, kayalıklardan indik, cesaret kazandık." ifadesini kullandı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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