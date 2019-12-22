AFAD gönüllüleri biraraya geldi

22.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:05

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 'AFAD Gönüllülük Projesi'nde yer alan Çorum'daki gönüllülerle bir araya geldi.



İl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin e- devlet üzerinden sisteme dahil olmasıyla; görev alanlarının belirlenmesi, verilecek eğitimlerle kişilerin kapasitelerinin arttırılarak, performanslarının takip edilmesinin hedeflendiğini söyledi.



AFAD Gönüllülerinin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ilk yardım, beslenme, barınma, arama kurtarma gibi ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmasının sağlanacağını ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirileceğini dile getiren Kaya, "AFAD Gönüllüsü; hiçbir maddi beklentisi olmadan, tamamen kendi isteğiyle topluma faydalı olmak için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarına sahip olduğu bilgi birikimiyle, fiziki gücüyle, zamanıyla, tecrübeleriyle katkıda bulunacak kişilerdir" dedi.



AFAD Gönüllülük projesinin hedefi hakkında da açıklama da bulunan Kaya, "Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde görev alacak inisiyatif sahibi, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleriyle uyum içinde çalışabilecek gönüllüleri sisteme dahil edip, sürekliliğini sağlamak. AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerini eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirmek. AFAD Gönüllülerinden destek alarak afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek, toplumu bu durumlara dirençli hale getirmek. Afet ve acil durumlardan etkilenen topluma daha etkin hizmet vermek. Toplumda gönüllülük bilincini oluşturmak. AFAD Gönüllülük Sistemi çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Çorum için afet ve acil durumlarda AFAD ile organize çalışacak büyük bir müdahale destek ekibi kurulması hedeflenmektedir" diye konuştu.



Acil durum eğitiminin önemine dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi ise, "2011 yılında meydana gelen Van depreminde görev yaptım. Bu tür eğitimlerin önemini orada daha iyi gördüm. Bir insan kendisi bu tür durumlarda ne yapacağını biliyorsa, bilinçli hale geliyorsa kendisine faydalı olduğu gibi başkalarına da faydalı olacaktır. AFAD'a gönüllü eğitiminden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin bir faydasına afet öncesi, sırası ve sonrasında herkesin yapması görevler var. Gönüllülük esasıyla kamunun görevini azaltarak bizlere yardımcı oluyorsunuz. Bizlerin yükünü paylaşmış oluyorsunuz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA