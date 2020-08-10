AFAD gönüllüleri bir araya geldi Kocaeli'de bir araya gelen AFAD gönüllüleri fikir alışverişinde bulundular.

Kocaeli'de bir araya gelen AFAD gönüllüleri fikir alışverişinde bulundular.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşan AFAD gönüllüleri, bir araya geldi. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Bünyesinde bulunan 4 bin 300 gönüllüsü ile buluşarak fikir alışverişinde bulunuyor. Son olarak bir araya gelen gönüllüler, çalışma alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri de toplantıya katılarak, son dönemde artan depremlerle ilgili üyelere çeşitli bilgiler verdi. Toplantıda gönüllü üyeleri, her zaman AFAD'ın faaliyetlerinde yer almak için hazır olduklarını dile getirdiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA