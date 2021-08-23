AFAD gönüllüleri Ayancık'ta yardıma koşuyor

SİNOP (İHA) – Sinop'ta sel felaketinin ardından yaraların sarılması için başlayan çalışmalarda AFAD gönüllüleri de önemli roller üstleniyor.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta sel felaketinin ardından yaraların sarılması için başlayan çalışmalarda AFAD gönüllüleri de önemli roller üstleniyor.

Selin ardından çamurla kaplı sokakların temizlenmesinden su taşınmasına, bodrumlardan eşya çıkarılmasına kadar birçok noktada görev alan gönüllüler, AFAD ekipleri ile koordine içinde çalışıyor.

Erzurum İtfaiyesi, Devlet Su İşleri, AFAD personeli ve gönüllülerin katılımıyla bugün yürütülen çalışmalardan biri de Eğitim Caddesi üzerinde gerçekleşti. İtfaiye hortumuyla sıkılan basınçlı su sokakları çamurdan arındırırken, yetmediği noktalarda fırçalar devreye girdi. Hayatın bir an önce normale dönebilmesi için yapılan bu çalışmalarda kilometrelerce öteden gelmiş personeller ve gönüllüler görev aldı. Ayancık'ı kendi memleketlerinden ayrı tutmadan burada çalıştıklarını belirtti.

AFAD Gönüllüsü Sefa Çapraz, "Dün İzmir'den kalktık geldik. Bugün faaliyetlere katıldık. Çamurları temizliyoruz. Arkadaşlarla 70-80 kişilik bir gönüllü grubu olarak geldik. Eşya taşıyoruz, çamurları temizliyoruz, görevlilere yardım ediyoruz. Burada çok güzel çalışmalar var. AFAD, Kızılay hepsi muhtaç insanlara destek çıkıyor. Biz de elimizi vicdanımıza koyarak, millet bizim milletimiz Türk Kürt ayrımı yapmadan çıkıp buralara geldik" dedi.

AFAD Gönüllüsü Davut Öztürk, "Rize'den katılıyorum. Buradaki sel felaketinden sonra 'biz ne yapabiliriz' diye düşündük. AFAD gönüllüsüydük yaklaşık 1.5 yıldan beri. Rize'de yaşanan sel felaketinde görev aldık. Ardından Artvin Arhavi'deki sel felaketinde görev aldık. Bizde burada elimizden ne gelirse devletimizin milletimizin yanında olduğunu göstermek, insana dokunmak vatandaşımızın yanında olmak için buradayız. Halkımızın ne işi varsa, yeri geldi su taşıdık, yeri geldi bodrumdaki evindeki eşyasını kaldırdık. Eğer halkımıza yararlı olduysak. Çok mutluyuz. Böyle bir gönüllülük kurumu kurulduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı