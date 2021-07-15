AFAD gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

AFAD gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

AFAD gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma ekinlikleri kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelen AFAD gönüllüleri, burada dua etti.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ülkenin geleceğine, demokrasisine ve milli birliğine karşı haince darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Darbe girişiminin millet tarafından bertaraf edildiğini belirten Yılmaz, "İnsanların, milletimizin bunu unutmayacağını ve bunun gelecekte tekrar yaşanmaması için hep beraber mücadele edeceğimizi göstermek için buraya geldik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sabır diliyorum. Allah bir daha böyle haince girişimleri bize yaşatmasın." dedi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakan grup üyeleri, Hafıza 15 Temmuz'u da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer