AFAD gençlere afet bilincini doğada öğretecek TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Samsun'da gençlere afet farkındalığı kazandırılması afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olunması için doğada eğitim verileceği bildirildi.

TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Samsun'da gençlere afet farkındalığı kazandırılması afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olunması için doğada eğitim verileceği bildirildi.

TÜBİTAK'ın desteğiyle Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA) Projesi kapsamında dezavantajlı bireylerle birlikte ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine doğada afet bilincini öğretecek.

Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, DAFA Projesi'nin TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında desteklenen 92 projeden biri olduğunu söyledi.

Projenin TÜBİTAK'ın desteklediği AFAD'ın tek projesi olma özelliği taşıdığına işaret eden Uçarlı, şöyle devam etti:

"DAFA Projesi, Samsun'da gerçekleştirilecek ve afet kavramını, afet yönetimini ve doğa bilimini tek paydada buluşturacak bir proje olarak hazırlanmıştır. Bu projenin amacı, dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere toplumun geniş bir yaş aralığını oluşturan ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 135 öğrenciden oluşan hedef kitle öğrencilerine afet farkındalığı kazandırmaktır. Afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olmaları için eğitim verilecek gençlerin edindikleri bilgileri aile, akraba, okul arkadaşları gibi çevrelerle paylaşması istenecektir. Bu şekilde hayat kurtarıcı önemde bulunan bilginin yaygınlaştırılabilmesi adına bir kapı açarak, 'afete hazır bireyler ve toplum' oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktayız."

Uçarlı, eğitimlerin teknik personelle birlikte izcilik ve dağcılık konularında alanında uzman kişilerce gerçekleştirileceğini belirterek, "Katılımcıların doğa ortamında, e-öğrenme uygulamaları, gözlem, içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler, iş birlikli grup çalışmaları, mobil uygulamalar, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları, spor etkinlikleri yöntemleri ile yaparak, yaşayarak ve eğlenerek afet ve doğa kavramlarını öğrenmesi sağlanacaktır. Katılımcılar, bu projede öğrenecekleri bilgilerle doğaya ve insana saygılı, öz güvenli, afetlerde güçlü ve dirençli bireyler olma yolunda büyük bir adım atacaklardır." ifadesini kullandı.

Uçarlı, projenin eylül veya ekim ayı gibi başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA