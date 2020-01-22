AFAD gazetecilere ilk yardımın önemini anlattı

22.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:11

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gazetecilere ilk yardım sunumu yapıldı.

İl Müdürülüğünde yapılan sunumda, sağlık memuru İbrahim Bayır, ilk yardımın, tıbbi araç gereç olmaksızın eldeki olanaklarla yapılan ilaçsız uygulama olduğunu söyledi.

İlk yardımcının temel görevinin korumak, bildirmek ve kurtarmak olduğunu belirten Bayır, "Eğer ilk yardım bilmiyorsak hastaya veya yaralıya, hiç bir şekilde müdahale etmemeliyiz. İlk yardım bilmeyen kişilerin de müdahalesine izin vermemeliyiz" dedi.

Bayır sunumunda, temel yaşam desteği, kalp masajı, hava yolu tıkanıklığında ilk yardım, kanamalarda ilk yardım ve hayvan ısırıklarında ilk yardım konularında gazetecilere bilgi verdi.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, ilk yardımın afetlerden sonra hızlı müdahale için gerekli olduğunu belirtti.

Gönüllülerin ve yardımseverlerin ilkyardımı öğrenip sağlık personeline destek olmalarını beklediklerini belirten Altındal, "Buradan ilkyardımı öğrenmeleri için halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Temel, basit 2 günlük eğitimin ardından 3. gün de sınav yapıyoruz." dedi.

Eğitimleri, Edirne Valiliği tarafından açılan merkezde verdiklerini ifade eden Altındal, "Burada belirli gruplar halinde ilk yardım eğitimlerimizi vermeye başladık. Eğitimlerimiz devam edecek. Edirne'miz bir sınır ili olması sebebiyle en önemli afet ve acil durum riskimiz göç olaylarıdır. Bunun dışında sel olayları risk grubunda yer alıyor. Karaağaç Bosnaköy bölgesinde bu durumu yaşıyoruz." diye konuştu.

Altındal, deprem risk tanımlarının değiştiğini, yeni deprem haritasının yürürlüğe girdiğini belirtti.

İvme değerler alarak noktasal çalıştıklarını ifade eden Altındal, şunları kaydetti:

"Gökçetepe bölgesinde çalışma yaptık. Orası dört ivme değerinde. Bu da çok yüksek bir ivme değeridir. Edirne merkeze geldiğimiz zaman bu ivme değeri 1'e kadar iniyor. Enez'in mayıs ve eylül ayı arasındaki nüfusunu göz önüne alırsak Edirne'de deprem riski yok diyemeyiz. Heyelan risklerimiz var. Bununla ilgili analiz ve eğim haritasını çıkardık. KBRN riski de var. Bununla ilgili de şöyle bir çalışma yaptık. Edirne merkezi baz alırsanız kuş uçuşu 300 kilometre mesafede birisi Bulgaristan'da birisi Romanya'da olmak üzere 2 nükleer santral var. Bunlar Çernobil ile aynı dönemde yapılmış santraller. Eski teknoloji olduğu için riskleri de var. Bununla ilgili önlemler alıyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl tatbikat planlıyoruz."

Kaynak: AA