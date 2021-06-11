Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu
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Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu

Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle eğitim faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet Meydanına "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" kuruldu.

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle eğitim faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet Meydanına "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" kuruldu. Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte 'Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri' kapsamında oluşturulan AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı'nı ziyaret ederek, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili İrfan Demirçelik'ten faaliyetler hakkında bilgi aldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, kamuoyunda afetlere karşı farkındalık oluşturmak üzere kurulan çadırda incelemede bulunan Vali Şentürk, " İçişleri Bakanlığınca 2021 Yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle ilimizde de "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de afet eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda, toplumda afetlere karşı farkındalık oluşturmak üzere kurulan çadırda da vatandaşlarımıza bilinçlendirme yapılıyor. Olası bir afet anında toplumun bilinçli olarak nasıl hareket etmesi gerektiği can ve mal kayıplarının en az seviyede yaşanması açısından çok önemlidir. Allah afet göstermesin. " dedi. AFAD kurtarma aracını ve ekipmanlarını da inceleyen Vali Şentürk, alanda hazır bulunan gönüllü sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle ve eğitim çadırını gezen öğrencilerle bir süre sohbet etti. "Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte" sloganıyla, hafta içi her gün 09. 30-18. 00 saatlerinde ziyarete açık olan Afet Eğitim Çadırında vatandaşlara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personeli, AFAD Gönüllüleri ve Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri tarafından afet farkındalık eğitimleri, gönüllülük sistemi bilgilendirmeleri, sinevizyon gösterileri ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

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