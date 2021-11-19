AFAD: Erzurum'da 12 saniye süren depremde 1 kişi yaralandı

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki depremin 12 saniye sürdüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.40'ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "SAKOM'dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü'nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, haber leşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haber leşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Sehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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