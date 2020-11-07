AFAD: Enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğünü bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan, İzmir'deki depreme ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2665 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup, 24 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYORAçıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 817, Deve Güreşi Alanı 300, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Hakan Ünal Sakarya Parkları 175, 286/15 Sokak 49, Zeki Müren Parkı 62, Bornova Özel Tınaztepe Galen Hastane Bölgesi 67, paten pisti 111, öğretmenevi yanı 39, Bornova Eski Şehir Stadı'na 193, Buca Hipodromu'na 196, Buca Stadı'nda 142, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 223, 75'inci Yıl Parkı 59, Tepekule Pazar Alanı 60, Evka 4 Mahalle-Eceler Parkı 130 olmak üzere, İzmir genelinde 2743 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılayı tarafından 19 bin 68 battaniye, 11 bin 50 yatak, 11 bin 548 uyku seti ve 1023 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"Deprem sonrasında tüm çalışmalar için toplam 8712 personel, 1242 araçla görevlendirilmiş olup, şu an sahada 7128 personel 933 araçla çalışmalara devam etmektedir" denilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 1316 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1572 personel görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haber leşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 26 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 26 tekneden 19'unun su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40'ının kurtarılması sağlanmıştır. Ayrıca 1 motosikletin su altından çıkarılması sağlanmıştır. Batan 7 teknenin ve karaya oturan 2 teknenin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile çalışmalarına devam etmektedir. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 507 bin 745 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 135 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 195 bin 495 ikram malzemesi ve 161 bin 879 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 783 personel ve 45 araç ile sürdürülmektedir." Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park'ta bulunan 11 bin 500 metrekare kapalı alana sahip deponun, 150 personel ile faaliyete geçirildiği kaydedilerek, "Psikososyal destek çalışma grubundan 495 personel 44 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup, 17 bin 973 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 238 iş makinesi ve 260 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1109 personel bölgede görevlendirilmiştir" denildi. DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 37 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİÇalışmalarda kullanılmak u¨zere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı açıklamada yer aldı. AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA YAPILACAK YARDIMLAR

Açıklamada ayrıca, yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacağı, İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağı, Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre ise Valilik tarafından yardım yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı