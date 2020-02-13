AFAD: "Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor"

13.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depreminin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla iyileştirme çalışmalarının AFAD koordinasyonunda kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgede büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 559 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 617'si taburcu edilirken, 1'i yoğun bakım altında olan 14 vatandaşımızın tedavisi devam ediliyor. Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi" denildi.

Milletin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında ise banka hesaplarında 70.149.756 TL, SMS sisteminde 27.921.850 TL olmak üzere toplam 98.071.606 TL yardım toplandığı belirtildi.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Açıklamaya göre yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Merkez Aşağı Demirtaş'ta bin 16, merkez Kırklar'da 456, merkez Doğu Kent'te 900, Sivrice Gölbaşı'nda 254 ve merkez Hankendi'de bin 280 konteyner kurulumuna başlandığı ifade edildi.

AFAD ve Türk Kızılayı lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 5 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edildiği açıklandı.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 707 bin 313 öğün, Malatya'da 119 bin 50 öğün olmak üzere toplam 826 bin 363 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılayı tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA TOPLAM 7 BİN 148 KİŞİ GÖREV ALDI

Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev aldı. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 553 personel ve 238 araç görevlendirildi. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 7 bin 158 kişi çalışmalara katıldı.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 5 bin 344 hane ziyareti gerçekleştirildi, 18 bin 686 kişiyle destek görüşmesi yapıldı. Malatya'da 967 hane ziyareti gerçekleştirilerek, 4 bin 35 kişiyle destek görüşmesi yapıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA