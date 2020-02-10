AFAD: "Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor"

10.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:00

FAD, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgede, büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2386 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır.

Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.631 vatandaşımızdan 1.614'ü taburcu edilirken, 1'i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

AFAD, 45 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERDİ

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

YARDIM KAMPANYASI YOĞUN İLGİYLE DEVAM EDİYOR

Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68.280.314 TL, SMS sisteminde 27.920.120 TL olmak üzere toplam 96.200.434 TL yardım toplandığı bildirildi.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları devam ettiği belirtilerek Merkez Aşağı Demirtaş'ta 1.016, Merkez Kırklar'da 456, Merkez Doğu Kent'te 900,, Sivrice Gölbaşı'nda 254 ve Merkez Hankendi'de 1280 konteyner kurulumuna başlandığı ifade edildi.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ BÖLGEYE ULAŞTIRILIYOR

AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30.453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46.084 yatak, 102.083 battaniye, 5.244 uyku seti, 11.730 ısıtıcı ve 111.858 hijyen malzemesi sevk edildiği açıklandı.

714 BİN ÖĞÜN SICAK YEMEK DAĞITILDI

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 601.213 öğün, Malatya'da 113.050 öğün olmak üzere toplam 714.263 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedilerek Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram ara cı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildiği belirtildi.

Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalarda Toplam 7.107 Kişi Görev Aldı

Açıklamada çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2.783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev almıştır. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2.482 personel ve 238 araç görevlendirilmiştir. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 7.107 kişi çalışmalara katılmıştır.

Psikososyal Destek Çalışmaları Devam Ediyor

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4.545 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 14.778 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 907 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3.885 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank'ın Deprem Posta Çeki Hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir. "

(İHA)

Kaynak: İHA