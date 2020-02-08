AFAD: "Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor"

08.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:38

AFAD, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ettiğini açıkladı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 304 artçı deprem meydana geldiği belirtilerek deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandığı, 45 vatandaşın enkazdan sağ olarak kurtarıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada son durum ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 614'ü taburcu edilirken, 1'i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir."



AFAD, 25 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi



AFAD Başkanlığının, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 15 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 10 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.



Milletin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 52 bin 2 TL, SMS sisteminde 27 milyon 914 bin 860 TL olmak üzere toplam 95 milyon 966 bin 862 TL yardım toplandığı bildirildi.



Elazığ'da konteyner kentler kuruluyor



Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ'da 4 konteyner kentin kurulmasına karar verildiği kaydedilerek, "Toplam konteyner sayısı 2 bin 640 olarak belirlenmiş olup; Elazığ Merkez Aşağı Holpenk'te (Demirtaş) bin 6, Mornik (Doğu Kent) Mahallesi'nde 900, Kesrik Mahallesi'nde 480 ve Sivrice ilçesinde 254 konteyner kurulumuna başlanmıştır. Aşağı Holpenk'te (Hankendi) de bin 280 konteyner proje aşamasındadır" denildi.



Yapılan açıklama şöyle devam etti:



"AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 083 battaniye, 5 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir.



Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 509 bin 13 öğün, Malatya'da 105 bin 50 öğün olmak üzere toplam 614 bin 63 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir.



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 7 bin 107 kişi görev aldı



Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev almıştır. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 482 personel ve 238 araç görevlendirilmiştir. Süreç boyunca STK'lar da dahil toplam 7 bin 107 kişi çalışmalara katılmıştır.



Psikososyal destek çalışmaları devam ediyor



Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 316 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 13 bin 474 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 882 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 810 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır.



Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır.



Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank'ın Deprem Posta Çeki Hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA