AFAD, Elazığ ve Malatya'da 18 bin 663 depremzedeyle destek görüşmesi yaptı

10.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak için Elazığ'da 14 bin 778, Malatya'da 3 bin 885 kişiyle destek görüşmesinin yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölge insanının hayatını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Bölgede büyüklüğü 4 üzerinde 25, toplamda 2 bin 386 artçı deprem meydana geldiği aktarılan açıklamada, hastanelere başvuran 1631 kişiden 1614'ünün taburcu edildiği, biri yoğun bakımda 17 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bölgede ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliğine 25 milyon, Malatya Valiliğine 20 milyon lira olmak üzere 45 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, Elazığ ve Malatya'ya yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 280 bin 314 lira, SMS sisteminde 27 milyon 920 bin 120 lira olmak üzere toplam 96 milyon 200 bin 434 lira toplandığı bilgisi verildi.

Elazığ'da konteyner kent kuruluyor

Açıklamada, Elazığ'da 5 konteyner kentin kurulması çalışmalarının sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Merkez Aşağı Demirtaş'ta 1016, merkez Kırklar'da 456, merkez Doğu Kent'te 900, Sivrice Gölbaşı'nda 254 ve merkez Hankendi'de 1280 konteyner kurulumuna başlanmıştır. AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30 bin 453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 84 yatak, 102 bin 83 battaniye, 5 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 545 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 14 bin 778 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 907 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 885 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır."

Kaynak: AA