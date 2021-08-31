AFAD Elazığ Müdürlüğü yeni yerine taşındı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Elazığ İl Müdürlüğü, yeni yerleşkesine taşındı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Elazığ İl Müdürlüğü, yeni yerleşkesine taşındı.

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü Ataşehir Mahallesi güney çevre yolu üzerinde yeni yapılan, içerisinde profesyonel Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin ve kurum binasının bulunduğu AFAD Yerleşkesine taşındı. Müdürlük bugünden itibaren yeni binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı