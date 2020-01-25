AFAD: Elazığ merkezde bir kişi enkaz altından kurtarıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirildi.
AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından kurtarmıştır." ifadeleri kullanıldı.