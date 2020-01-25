AFAD: "Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti"

25.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 60 olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Gu¨ncel durumda elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Tu¨rk Kızılay bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncu¨ haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak tırı sevk etmiştir."

Açıklamada, 493 arama kurtarma personelinin bölgeye sevkedildiği bildirildi.

Kaynak: AA