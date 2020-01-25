AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi
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AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

25.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:40
AFAD: Elazığ'da 505 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "24 Ocak'ta Sivrice-Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra 25 Ocak 21.12'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, depreme ait ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument'id=1825" adresinden ulaşılabileceği de belirtildi.

Kaynak: AA
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