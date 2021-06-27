AFAD ekiplerinin en zor görevi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD ekiplerinin en zor görevi

AFAD ekiplerinin en zor görevi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini araçtan çıkarmak için olay yerine giden AFAD ekipleri ise ölen kişinin aynı kurumda görev yaptıkları meslektaşlarının kızı olduğunu duyunca hüzne boğuldu. AFAD ekipleri, acılı meslektaşlarını ve aile üyelerini güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y., yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç yol ortasındaki rejüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek'in (22) öldüğünü belirlerken ardından yaralanan H.İ.K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AFAD ekipleri babaya acı haberi güçlükle verdi

Kazanın ardından olayı duyarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları ise bir birlerine sarılarak gözyaşı döküp, yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen AFAD ekipleri ile aynı kurumda çalıştıkları meslektaşları Sadettin Aslanbek'i mesaide olmamasına rağmen görünce önce şaşırdı. Ardından Aslanbek kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya kızı Ezgi Aslanbek'in hayatını kaybettiğini güçlükle söyledi.

Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti

Kızlarının hayatını kaybettiğini duyan baba Aslanbek ve eşi Sevim Aslanbek sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa bindirerek müdahalede bulundu.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilirken, kazanın ardından otomobilin içerisinde çıkarılan cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi
AFAD ekiplerinin en zor görevi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, acı haberi aileye güçlükle verdi
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Başkent'te korkunç kaza! Tıra çarpıp hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Deniz Poyraz Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD ekiplerinin en zor görevi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:53:00. #1.14#

title