AFAD ekiplerinin aradığı kadın İzmir'de bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 günden bu yana kayıp olan ve AFAD ekipleri tarafından aranan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Gülfen Sarıkavak, polis tarafından İzmir'de bulundu.

Çine'nin Topçam Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfen Sarıkavak 6 gün önce kayboldu. Eşi Mehmet Sarıkavak'ın Jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 6 günden bu yana Jandarma, AFAD ve polis tarafından aranan kayıp kadın İzmir'de sığınma evinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA