AFAD ekipleri ve gönüllüleri Ağrılılara deprem konusunda bilgi verip broşür dağıttı
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşları deprem konusunda bilgilendirip broşür dağıttı.
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşları deprem konusunda bilgilendirip broşür dağıttı.
1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD Müdürlüğünce depreme karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde stant kuruldu.
AFAD ekipleri ve gönüllüler, vatandaşlara araçları ve afet durumlarında kullanılan cihazları tanıttı.
Deprem ve afet konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri de dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez