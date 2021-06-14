AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.