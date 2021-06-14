AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
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AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

VAN - Van'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Parmağında yüzük sıkışan 14 yaşındaki Abdulsamed Aslan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimine başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Aslan'ın parmağına sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı.

AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı
AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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