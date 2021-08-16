AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor
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AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor

AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşları yangın, sel ve deprem afetlerine karşı bilinçlendiriyor.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşları yangın, sel ve deprem afetlerine karşı bilinçlendiriyor.

AFAD Başkanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, bu yıl merkez ve farklı ilçelerde 20 köye ulaşarak eğitimleri sürdürdü.

Köy meydanında vatandaşları toplayan ekipler, son zamanlardaki orman yangınları, sel felaketleri ve depremlere karşı afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili uygulamalı bilgi verip, broşür dağıttı.

Merkeze bağlı Çayağzı köyünde eğitim veren AFAD ekipleri, yangınla ilgili uygulamalı eğitimin yanı sıra sel ve deprem sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Şahin Acar, AA muhabirine, bu yıl resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, okullar, Kur'an kursları ve farklı yerlerde 66 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdiklerini, amaçlarının yıl sonunda bu sayıyı 150 bine ulaştırmak olduğunu söyledi.

Son zamanlarda görülen orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle köylerdeki eğitimlere ağırlık verdiklerini belirten Acar, özellikle önleyici tedbirleri anlattıklarını ifade etti.

Yıl sonuna kadar tüm köylerde eğitim vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 20 köyümüzde afet farkındalık eğitimi verdik. Amacımız, tüm ilçe, belde ve köylerimizde bu eğitimleri vermek. Büyük köylerimizden küçüklerine doğru eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Çayağzı köyünde farkındalık eğitimi veriyoruz. Afet öncesi, sırası ve sonrasına dair bilgiler veriyoruz. Köy yamaçlarında sel ihtimali olduğu için evlerimizi dere yataklarına ve sel ihtimali olan yerlere yapmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyoruz. Orman yangınları konusundaki tedbirlerle ilgili bilgiler aktarıyoruz. Eğitimlerimize arama kurtarma ekiplerimiz de katılıyor."

Köy sakinlerinin eğitimden çok memnun kaldıklarını aktaran Acar, "Bu eğitimlerde yangın, sel, heyelan, çığ, deprem anında toplanma ve barınma alanları, afet ve acil durum çantası gibi hayatımızda sürekli yer tutması gereken konuları anlatıyoruz. Son dönemlerde yangın ve sel olayları çok fazla olduğu için bu eğitimlerimizi köylerimize de taşıdık." diye konuştu.

"Biz de gelenlerimize gidenlerimize anlatacağız"

Çayağzı köyü sakinlerinden Bekir Öcal da televizyonlarda gördükleri afetlerle ilgili ekiplerin köye gelerek bilgi vermesi dolayısıyla teşekkür etti.

Yangın, sel ve depremlerle ilgili yararlı bilgiler verildiğini anlatan Öcal, "İyi bir eğitim verdiler. Bizim korkularımız sel, anız yangınları ve deprem. Bunlarla ilgili bilgi verdiler, gerekli aydınlatmaları yaptılar. Biz de gelenlerimize gidenlerimize anlatacağız." dedi.

Sefer Güçlü de duymadığı birçok bilgiyi bu farkındalık eğitiminde aldığına işaret ederek, bundan sonra bir felaket durumunda daha bilinçli şekilde hareket edeceğini söyledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor
AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor
AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor
AFAD ekipleri köy köy dolaşarak yangın, sel ve depremlere karşı duyarlılığı artırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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