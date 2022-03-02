AFAD ekipleri Karabağlar'da deprem tatbikatı yaptı

Deprem Haftası kapsamında Karabağlar'daki bir lisede tatbikat yapıldı.

Afad ekipleri ve Karabağlar Kaymakamlığı işbirliğiyle Naci Şensoy Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

Tahliye, yüksek katlardan kurtarma ve hayvan kurtarma senaryolarının hayata geçirildiği tatbikatın ardından okulun konferans salonunda AFAD ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği görevlileri tarafından eğitim programı düzenlendi.

K-9 Arama Köpeği gösterisi ve kurtarma aracı tanıtımının da yapıldığı tatbikat programını Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Kaymakam Cemil Özgür Öneği, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı da takip etti.