AFAD ekipleri gübreliğe saplanan ineği kurtardı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gübreliğe saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
09.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:42
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gübreliğe saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Kazancı köyünde yaşayan İsa Aşık'a ait inek, ahırın yanında bulunan ve gübrelik olarak kullanılan yere düşerek saplandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.
Aşık, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA