AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı Erzurum'da 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturması amacıyla AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı.

AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı

ERZURUM - Erzurum'da 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturması amacıyla AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı.

17 Ağustos 1999 günü saat 03.05'te Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla vatandaş da yaralanmıştı.

Büyük depremin 21.yılında Erzurum'da farkındalık oluşturmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ekiplerinin katılımıyla intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

5 ekip ve 30 personelin gerçekleştirdiği tatbikat kapsamında ekipler deprem bölgesine intikal etmeden önce planlama yaptı. Planlamalar çerçevesinde gerekli olan eşyaları araçlarına yükleyen ekipler yola çıktı. Tatbikat amaçlı düzenlenmiş olay yerine ulaşan ekipler ilk olarak gaz kaçağına karşı ölçüm yaptı. Daha sonra enkaz alanında aramalar yapıldı. Özel arama kurtarma köpeğinin enkazda bulduğu yerler hassas dinleme cihazları ile dinlendi. Bu şekilde enkaz altında ulaşılan kazazedeler hastaneye götürülmek üzere sedyelere alındı.

Kaynak: İHA