AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
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AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı

AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta merkeze bağlı Güneyce köyünde, kayalık alanda 2 gün önce mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Isparta merkeze bağlı Güneyce köyünde, kayalık alanda 2 gün önce mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Güneyce köyü halkından Yusuf Işık'a ait 4 kıl keçisi, çobanın otlak alana çıkardığı sırada, Kapıkaya mevkiinde kayalık alana tırmanarak, burada mahsur kaldı. 2 gündür kayıp keçileri aramaya çıkan Işık, hayvanları sarp kayalık alanda buldu. Kendi imkanları ile hayvanları bulunduğu yerden indiremeyen keçilerin sahibi Işık, durumu AFAD'a bildirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sarp kayalıkta mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Hayvanlar, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldıkları kayalıklardan alınıp, sahibi Yusuf Işık'a teslim edildi. - ISPARTA

AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı
AFAD ekipleri dağda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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