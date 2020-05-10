AFAD ekipleri çocukları şehir dışında olan anneleri ziyaret etti

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çocukları şehir dışında olan anneleri ziyaret etti.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çocukları şehir dışında olan anneleri ziyaret etti.

İstanbul, Kocaeli, İzmir'de yaşayan bazı vatandaşlar, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'nin köylerinde yaşayan annelerini Anneler Günü dolayısıyla ziyaret edemedi.

AFAD'ı telefonla arayan vatandaşlar ekiplerin annelerini ziyaret etmesini talep etti. Ekipler çocukları şehir dışında olan anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

AFAD Müdürü Ali Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir dışında yaşayan vatandaşların Anneler Günü talebini yerine getirdiklerini söyledi.

Anneler Günü'nü çocuklarından ayrı geçiren annelerin yanında olduklarını aktaran Altındal, "Annelerimizin isteklerini yerine getirdik. Onlara bahçelerinde yardım ettik. Alışverişlerini yaptık. Annelerimiz her zaman başımızın tacı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA