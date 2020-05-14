AFAD ekipleri botlarla Aras nehrinde kaybolan şahsı arıyor AFAD ekipleri botlarla Aras nehrinde kaybolan şahsı arıyor Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kişi Aras nehrine düştü.

AFAD ekipleri botlarla Aras nehrinde kaybolan şahsı arıyor

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kişi Aras nehrine düştü. Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri ise olay yerine gelen Afad ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma botlarının yardımı ile aranıyor.

Erzurum'un Horasan İlçesinde Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Çukurlar mevkiinde iddiaya göre hayvanlarının yönünü çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehrine düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla nehir kenarında bulunan çalılara tutulup kurtulurken Recep Akın ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Olayı duyan İlçe halkı da nehir boyunda arama çalışmalarına destek olmak için büyük kalabalık oluşturdu suya kapılarak kaybolan Recep Akının ailesi ise sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla Horasan Devlet hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.

Kaynak: İHA