AFAD ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor
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AFAD ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor

AFAD ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan etmesi üzerine Adıyaman Valiliğine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan etmesi üzerine Adıyaman Valiliğine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

İlk olarak Alitaşı ve Mimar Sinan mahallelerinde kapı kapı dolaşarak afetler hakkında bilgilendirmeler yapan AFAD ekipleri, bu kez de Yeni Mahalle'de bilgilendirme yaptı. Afetlerle ilgili vatandaşları uyaran AFAD ekipleri, afet öncesi alınması gereken tedbirler ile afet esnasında ve afet sonrası yapılması gerekenleri anlattı. AFAD ekipleri, yaptıkları bilgilendirmeler sonrası vatandaşlara kalem ve not defteri hediye etti.

AFAD ekipleri, Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer'i de muhtarlık bürosunda ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ekipler, Muhtar Gezer'e de AFAD çantası hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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