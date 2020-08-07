AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor
AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.
07.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:07
AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz, mazlumların sesi, dünyada mazluma uzanan yardım eliyiz... AFAD ekiplerimiz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyorlar" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA