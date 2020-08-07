AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor.

AFAD ekipleri Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz, mazlumların sesi, dünyada mazluma uzanan yardım eliyiz... AFAD ekiplerimiz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam ediyorlar" denildi. - ANKARA Kaynak: İHA