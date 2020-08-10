AFAD Ekipleri Beyrut'ta Arama Kurtarma Çalışmalarına Başladı
Beyrut limanı bölgesinde yaşanan büyük patlama sonrasında Türkiye de Lübnan'a arama kurtarma ekipleri gönderen ülkeler arasında.
10.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:03
Beyrut limanı bölgesinde yaşanan büyük patlama sonrasında Türkiye de Lübnan'a arama kurtarma ekipleri gönderen ülkeler arasında. Reuters'a konuşan AFAD yetkilisi Kartal Muhçı, liman bölgesindeki arama çalışmalarının durumu hakkında konuştu.
Kaynak: DailyMotion.com