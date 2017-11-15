Afad Ekibi Kaza Yaptı, 2 Yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı yardım malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



Depremin vurduğu bölgedeki gelişmeleri takip eden AA muhabiri, Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo köyüne çadır ve battaniye taşıyan AFAD'a bağlı yardım tırının devrildiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.



Bölgede bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Derbendihan Hastanesine kaldırıldı.



Bölgedeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza mahallinde gerekli incelemelerde bulundu.



Irak-İran sınırında pazar akşamı merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.