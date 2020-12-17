AFAD ekibi "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AFAD ekibi "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:26
AFAD ekibi

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kurtarma ekibi grup amiri İlker Dengiz ile Mehmet Türker ve Atilla Daloğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ekip, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğrafını seçti.

Dengiz, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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