AFAD eğitimleri Edremit'te başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesinden dolayı Balıkesir genelinde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinde AFAD İl Müdürlüğünün son durağı Edremit oldu.

Edremit'te, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile çalışan personele, okul müdürlerine, mahalle muhtarlarına, azalara ve vatandaşlara yönelik olarak Afet Farkındalık, KBRN ve Temel Yangın Bilgisi eğitimleri, Şükrü Tunar Kültür Merkezinde, İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın açılış konuşmasını yaptığı programla başladı. AFAD Balıkesir tarafından Edremit'te verilecek eğitimler, beş ayrı salonda üç gün boyunca sürecek. - BALIKESİR