AFAD Eğitim Protokolü İmzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AFAD Eğitim Protokolü İmzalandı

19.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:03
AFAD Eğitim Protokolü İmzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikte düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, üniversite ile AFAD arasında imzalanan protokolün ülkemizde 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle yapıldığını söyledi.

İmzalanan protokol kapsamında afetler hakkında kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanacağını belirten Vali Akın, "Protokol çerçevesinde afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Eğitim ve tanıtma faaliyetleri kapsamında kullanılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı materyalin hazırlanması sağlanacak, afet riskini azaltma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenecektir. Eğitime katılan akademisyenler bilgilerini öğrencilerine aktararak gençlerimiz arasında afet bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaklardır" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da konuşmasında, ulusal ve uluslararası her konuda sorumluluk almaktan çekinmeyerek üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan'ın da hazır bulunduğu tören, Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolünün imzalanması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD Eğitim Protokolü İmzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:07:00. #1.15#
title