AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi
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AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi

30.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:56
AFAD: Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, aradan geçen 1 aylık dönemde 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı depremin kayıtlara geçtiği bilgisi verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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