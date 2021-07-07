AFAD, Düzce ile Sakarya'daki sel ve su baskınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi
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AFAD, Düzce ile Sakarya'daki sel ve su baskınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi

AFAD, Düzce ile Sakarya'daki sel ve su baskınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce ile Sakarya'daki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarının 544 personelin katılımıyla devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce ile Sakarya'daki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarının 544 personelin katılımıyla devam ettiğini belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bir vatandaşın daha kurtarılmasıyla Düzce'de kurtarılan kişi sayısının 48 olduğu, dere yatakları ve civarında oturan 141 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Çalışmalarda kullanılması için Düzce'ye 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğinin ifade edildiği açıklamada, Sakarya'da bugün yağışlar nedeniyle oluşan selde de ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ölü ve yaralının olmadığı aktarılan Düzce'deki selde, müdahale çalışmalarına destek için Genelkurmay Başkanlığından bir arama kurtarma helikopterinin görevlendirildiği anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumayeri, Akçakoca ve Kilimli'nin köylerinde mahsur 48 vatandaşımız kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında 7 AFAD İl Müdürlüğünden ekiplerin yer aldığı bölgede, 23 az hasarlı ve 2 ağır hasarlı bina olduğu belirlendi. Düzce'de temiz içme suyu taşıyan tırlar köylere sevk edildi. Türk Kızılay ekipleri de 2 ikram aracı ile bölgede bin kişiye kumanya sağlayacak şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağış uyarısı devam ettiği için dere yataklarında ve yakınlarında bulunan evlerin tahliyesi için gerekli uyarılar yapıldı, vatandaşlarımız güvenli yerlere yönlendirildi. Akçakoca ilçesi Esmahanım, Küpler, Davutağa ve Dilaver köylerinde sel nedeniyle elektrik kesintisi yapılıyor."

Sakarya'da da sele müdahale ediliyor

Bugünkü yağışlar nedeniyle Akyazı ve Hendek ilçelerinde sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, Akyazı Beldibi Mahallesi'nde bir köprünün hasar alması nedeniyle tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldığı ve ayrıca Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bir tali yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda, 5 arama kurtarma aracı ve 3 AFAD botunun kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Akyazı ilçesinde selden etkilenerek kaybolduğu bildirilen bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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